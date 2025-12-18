Atraso nas obras da futura creche e jardim de infância Raul Lopes preocupa

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), acompanhado pelo restante executivo com responsabilidades governativas, realizou uma visita às obras da futura creche e jardim de infância Raul Lopes, com o objectivo de avaliar o estado de execução da empreitada. Durante a visita, o autarca manifestou preocupação face aos atrasos registados, que já ultrapassam os três meses, considerando-os incompatíveis com os prazos estabelecidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que financia a intervenção.

Segundo o presidente, este desfasamento pode colocar em risco o financiamento da parte dos trabalhos que venham a ser concluídos após o prazo estipulado pelo programa. A situação é agravada pela existência de trabalhos adicionais decorrentes de erros detectados no projecto inicial, cuja estimativa ronda os 300 mil euros, aumentando assim os encargos associados à obra.

A autarquia garante que irá acompanhar de forma rigorosa a evolução dos trabalhos, exigindo maior celeridade à empresa responsável, de forma a assegurar que este equipamento – considerado essencial para a comunidade – seja concluído com a qualidade prevista e dentro dos prazos definidos.