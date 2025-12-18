uma parceria com o Jornal Expresso
18/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-12-2025 18:00

Atraso nas obras da futura creche e jardim de infância Raul Lopes preocupa

Atraso nas obras da futura creche e jardim de infância Raul Lopes preocupa
Tiago Carrão numa visita às obras da futura Creche e Jardim de Infância Raul Lopes - Foto Município de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara de Tomar manifestou preocupação devido ao atraso registado na obras da futura creche e jardim de infância Raul Lopes, que já ultrapassam os três meses. Situação é agravada pela existência de trabalhos adicionais num custo estimado em 300 mil euros.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), acompanhado pelo restante executivo com responsabilidades governativas, realizou uma visita às obras da futura creche e jardim de infância Raul Lopes, com o objectivo de avaliar o estado de execução da empreitada. Durante a visita, o autarca manifestou preocupação face aos atrasos registados, que já ultrapassam os três meses, considerando-os incompatíveis com os prazos estabelecidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que financia a intervenção.
Segundo o presidente, este desfasamento pode colocar em risco o financiamento da parte dos trabalhos que venham a ser concluídos após o prazo estipulado pelo programa. A situação é agravada pela existência de trabalhos adicionais decorrentes de erros detectados no projecto inicial, cuja estimativa ronda os 300 mil euros, aumentando assim os encargos associados à obra.
A autarquia garante que irá acompanhar de forma rigorosa a evolução dos trabalhos, exigindo maior celeridade à empresa responsável, de forma a assegurar que este equipamento – considerado essencial para a comunidade – seja concluído com a qualidade prevista e dentro dos prazos definidos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar