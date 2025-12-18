uma parceria com o Jornal Expresso
18/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-12-2025 12:39

PJ continua a investigar a morte de Catarina Lourenço em Marmelais

PJ continua a investigar a morte de Catarina Lourenço em Marmelais
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Funcionária que prestava serviços à Câmara de Tomar tinha 44 anos e vivia com a mãe, uma idosa com demência que não conseguiu explicar o sucedido. Polícia Judiciária mantém investigação do caso.

A Polícia Judiciária ainda não concluiu a investigação à morte de Catarina Lourenço, encontrada morta na sua casa em Marmelais, Tomar, havendo ainda diligências a ser feitas. A informação foi confirmada a O MIRANTE pelo director da Polícia Judiciária de Leiria, Fernando Ramos, na quarta-feira, 17 de Dezembro, contrariando a informação de que já teriam sido descartadas as hipóteses de crime.
Catarina Lourenço, de 44 anos, foi encontrada sem vida na casa onde vivia com a sua mãe, uma idosa de 81 anos com demência, que apresentava sinais de confusão mental, não tendo conseguido descrever o que ali tinha acontecido. A idosa tinha um ferimento na cabeça e foi, nesse dia, transportada para o hospital.
O alerta terá sido dado por um vizinho, durante a tarde de 8 de Dezembro, mas acabou por ser uma amiga a encontrar a funcionária de limpeza, que trabalhava para uma empresa prestadora de serviços à Câmara de Tomar, caída no chão e, aparentemente, sem sinais vitais. A Polícia de Segurança Pública foi a primeira autoridade no local e o óbito foi confirmado no local. Catarina Lourenço deixa duas filhas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar