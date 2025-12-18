uma parceria com o Jornal Expresso
18/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-12-2025 12:00

Poder de compra cresce em Portugal e aproxima-se da média da União Europeia

euros dinheiro
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A evolução dos principais indicadores económicos em Paridades de Poder de Compra revela uma ligeira melhoria do desempenho português em 2024, ainda que sem alterações significativas na hierarquia europeia.

O poder de compra em Portugal subiu para 82,4% da média europeia em 2024, um aumento de 1,3 pontos percentuais face a 2023, mantendo o país a 15.ª posição entre os 20 Estados-membros da zona euro e a 18.ª no conjunto da União Europeia.
De acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Produto Interno Bruto (PIB) ‘per capita’, expresso em Paridades de Poder de Compra (PPC), passou de 81,1% para 82,4% da média da União Europeia entre 2023 e 2024, sem alterações nas posições ocupadas por Portugal nos ‘rankings’ europeus.
No que respeita à Despesa de Consumo Individual ‘per capita’, indicador que o INE considera mais adequado para reflectir o bem-estar das famílias, o valor fixou-se em 85,7% da média da União Europeia em 2024, mais 0,2 pontos percentuais do que no ano anterior. Neste indicador, Portugal ocupava a 15.ª posição na zona euro e a 17.ª na União Europeia, posições ligeiramente abaixo das registadas em 2023, quando o país se situava nos 14.º e 16.º lugares, respectivamente.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar