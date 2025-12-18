Sociedade | 18-12-2025 12:00
Poder de compra cresce em Portugal e aproxima-se da média da União Europeia
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
A evolução dos principais indicadores económicos em Paridades de Poder de Compra revela uma ligeira melhoria do desempenho português em 2024, ainda que sem alterações significativas na hierarquia europeia.
O poder de compra em Portugal subiu para 82,4% da média europeia em 2024, um aumento de 1,3 pontos percentuais face a 2023, mantendo o país a 15.ª posição entre os 20 Estados-membros da zona euro e a 18.ª no conjunto da União Europeia.
De acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Produto Interno Bruto (PIB) ‘per capita’, expresso em Paridades de Poder de Compra (PPC), passou de 81,1% para 82,4% da média da União Europeia entre 2023 e 2024, sem alterações nas posições ocupadas por Portugal nos ‘rankings’ europeus.
No que respeita à Despesa de Consumo Individual ‘per capita’, indicador que o INE considera mais adequado para reflectir o bem-estar das famílias, o valor fixou-se em 85,7% da média da União Europeia em 2024, mais 0,2 pontos percentuais do que no ano anterior. Neste indicador, Portugal ocupava a 15.ª posição na zona euro e a 17.ª na União Europeia, posições ligeiramente abaixo das registadas em 2023, quando o país se situava nos 14.º e 16.º lugares, respectivamente.
