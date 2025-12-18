uma parceria com o Jornal Expresso
18/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-12-2025 15:00

Santarém reorganiza serviços municipais para responder a novas responsabilidades

Santarém reorganiza serviços municipais para responder a novas responsabilidades
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O reforço das competências municipais em áreas como as da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social levaram a Câmara de Santarém a reformular sua estrutura orgânica.

A Câmara de Santarém vai reorganizar os serviços internos para responder às novas competências atribuídas aos municípios nas áreas da Educação e da Saúde. Na proposta apresentada pelo presidente da câmara, João Leite (PSD), na última reunião do executivo, é referido que a reestruturação pretende “acrescentar valor à instituição, assegurando a sua sustentabilidade e capacidade de resposta aos desafios contemporâneos”, tendo em conta o reforço das atribuições municipais em áreas como as da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social e os objectivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.
A proposta define um modelo hierarquizado de estrutura orgânica interna, com o aumento de quatro para cinco departamentos: Gestão Organizacional; Financeiro; Obras Públicas e Ambiente; Educação, Saúde e Desenvolvimento Social; e Urbanismo e Planeamento Estratégico. Cada departamento terá como funções “apoiar o executivo na definição de políticas”, “assegurar o planeamento e orçamentação da actividade”, “promover a gestão eficaz dos recursos”, “desenvolver projetos de modernização e simplificação de processos e contribuir para a excelência do relacionamento com os munícipes”. Serão mantidas as 16 divisões, embora com novas nomenclaturas.
O documento fixa em 25 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e em cinco o número máximo de subunidades orgânicas. Na proposta, a autarquia recorda que a última reorganização ocorreu em 2019 e que, desde então, surgiram “novos contextos e conjunturas de inédita complexidade”, como a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia, com repercussões económicas e energéticas, factores que tornam “inevitável implementar medidas de gestão organizacional que visem otimizar os recursos existentes”.
O município salienta ainda que a reorganização alinha-se também com os objectivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, procurando transformar Santarém num “lugar de progresso social avançado e de regeneração meio ambiental”, bem como num “centro de atracção e motor de crescimento económico”.
Os vereadores do PS e do Chega abstiveram-se na votação, tendo referido que a informação disponível na proposta remetida ao executivo não era muito esclarecedora. João Leite esclareceu que posteriormente irá a apreciação da vereação um documento mais detalhado, que irá dar corpo e dimensão à nova estrutura. “Hoje é só para dar início ao processo”, referiu o presidente.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar