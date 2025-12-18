Um bom aluno deve ser assíduo, pontual e organizado
Foram 89 os alunos distinguidos pelo município de Vila Franca de Xira em mais uma gala realizada no pavilhão multiusos do Cevadeiro.
Ser bom aluno vai muito além de obter boas notas: implica ter responsabilidade, curiosidade e uma atitude positiva perante a aprendizagem. É importante ser assíduo, pontual e organizado, cumprir tarefas com empenho e demonstrar respeito por professores e colegas. Estes foram alguns dos segredos partilhados por vários alunos de mérito e excelência do concelho de Vila Franca de Xira que foram homenageados pela câmara municipal numa gala realizada a 7 de Dezembro.
O evento juntou alunos, famílias, professores e dirigentes escolares, para celebrar a 11ª edição da Gala do Mérito e da Excelência do concelho. O evento distinguiu 89 estudantes, finalistas do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário que, no ano lectivo 2024/2025, se destacaram não apenas pelos seus resultados académicos, mas também pelas atitudes, iniciativas e acções exemplares desenvolvidas ao longo do seu percurso escolar em benefício da comunidade.
Nesta edição foram atribuídos 89 prémios, dos quais 78 Prémios de Mérito - 29 a alunos do 2º ciclo do Ensino Básico, 27 do 3º ciclo e 22 do Ensino Secundário. Também foram entregues onze prémios de mérito e excelência, reconhecendo percursos de elevado desempenho e envolvimento cívico.
Durante a cerimónia, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, destacou o papel determinante dos professores no sucesso dos alunos, sublinhando que estes resultados dos alunos “só são possíveis com o vosso empenho, o vosso sonho e o vosso profissionalismo”. O autarca valorizou igualmente o contributo das famílias, afirmando que os alunos distinguidos revelam “uma sensibilidade especial para promover a inclusão, desenvolver projectos novos e intervir na escola e na comunidade”.
Fernando Paulo Ferreira deixou ainda palavras de reconhecimento aos dirigentes associativos, salientando a importância das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho, responsáveis pelas actividades de enriquecimento curricular e pelo fornecimento das refeições escolares, desempenhando um papel fundamental no apoio às famílias e aos alunos ao longo do seu percurso académico.
A gala envolveu os agrupamentos de escolas do concelho, a Escola Secundária Gago Coutinho, o Colégio Álvaro Vidal (Fundação CEBI) e a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Póvoa de Santa Iria.
A cerimónia contou ainda com a colaboração dos alunos do Curso Profissional de Turismo da Escola Básica e Secundária Professor Reynaldo dos Santos e foi enriquecida por vários momentos culturais, com actuações da classe de Dança Alma Contemporânea do Ateneu Artístico Vilafranquense, de uma classe de Dança do Conservatório Silva Marques e da aluna Elisa Berrones, da Escola Básica e Secundária de Vialonga.