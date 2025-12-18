Sociedade | 18-12-2025 17:27
Comboio regional da CP em más condições revolta passageiros
Chegaram à redacção de O MIRANTE imagens do comboio regional 4423 com água proveniente das casas de banho em toda a carruagem. Os passageiros queixam-se de maus cheiros e lamentam uma situação que mais parece de um país de terceiro mundo.
O comboio vai completamente lotado nesta tarde que quinta feira, 18 de Dezembro.
