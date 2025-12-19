Carros abandonados e lixo continuam a marcar a paisagem da Verdelha do Ruivo

Voltaram a depositar restos de mobílias e lixo na Verdelha do Ruivo, em Vialonga, uma semana após a notícia de O MIRANTE. Apesar dos vários alertas das autoridades e dos moradores, pessoas de fora da localidade continuam a transformar o espaço público num caixote do lixo, ao qual se juntam os carros abandonados.

A Rua do Pombal e Rua General Humberto Delgado, na Verdelha do Ruivo, Vialonga, continuam a ser palco de depósito de monos, restos de mobílias e lixo, geralmente por pessoas que não residem na zona.

Além disso é possível ver carros abandonados com os vidros partidos e vandalizados, e que não são retirados do local.

Os moradores já não sabem a quem recorrer uma vez que os problemas são recorrentes e do conhecimento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, GNR e Junta de Freguesia de Vialonga.

Sobre este assunto O MIRANTE já tinha solicitado esclarecimentos à Câmara de Vila Franca de Xira, no dia 25 de Novembro, nomeadamente sobre os investimentos previstos para a Verdelha do Ruivo e se estão previstas novas medidas para mitigar a deposição ilegal de lixo e monos, mas não obteve resposta até à data.