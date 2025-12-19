Falhas de electricidade na Fonte Santa levam moradores a exigir respostas

Os sucessivos cortes e falhas no fornecimento de energia eléctrica na Fonte Santa, em Vialonga, continuam a preocupar a população que exige uma resolução definitiva e urgente do problema. Os moradores estiveram na reunião do executivo da Junta de Freguesia de Vialonga, no dia 25 de Novembro, onde manifestaram descontentamento devido à falta contínua de electricidade verificada nesse mês, situação que, segundo os residentes, tem provocado prejuízos e transtornos diários.

Perante as queixas, a Junta de Freguesia de Vialonga esclarece que já tinha contactado a E-REDES no dia 24 de Novembro, tendo a distribuidora garantido que, a partir do dia 25 de Novembro, a situação ficaria provisoriamente resolvida. Ocorreu a correcção definitiva do problema no início de Dezembro.

O problema motivou o lançamento de um abaixo-assinado que deu origem a críticas nas redes sociais e versões diferentes da origem do mesmo. Segundo o executivo socialista, o documento não foi apenas uma sugestão dos apoiantes do Chega uma vez que a junta elaborou três abaixo-assinados distintos, com diferentes destinatários e objectivos, para responder a várias carências da Fonte Santa.

Um dos documentos foi dirigido à E-REDES, a solicitar o reforço das infraestruturas eléctricas, atendendo ao aumento significativo de construção de habitações nos últimos anos. Outro abaixo-assinado foi para a ANACOM, a requerer a instalação urgente de uma antena de telecomunicações, de modo a melhorar o serviço naquela zona. O terceiro foi destinado à Carris Metropolitana, a pedir a alteração do trajecto do autocarro para que passe a abranger toda a Fonte Santa, e não apenas a actual rota.

A Junta de Vialonga sublinhou na nota de esclarecimento que a população “merece verdade e respeito, não acusações genéricas”, acrescentando que uma simples sugestão de um abaixo-assinado, sem estrutura, destinatários e objectivos concretos, seria insuficiente para resolver os problemas existentes.



Moradores pedem fiscalização

As falhas eléctricas na Fonte Santa já tinham sido denunciadas por um morador na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira do dia 20 de Novembro e foram motivo para uma reunião entre os residentes. Os moradores disseram a O MIRANTE desconhecer a origem exacta do problema, sublinhando que a situação tem causado prejuízos diários à população. “Existem ainda suspeitas de uso indevido de electricidade em obras que estão actualmente em curso na zona, motivo pelo qual é reclamada uma intervenção forte, presente e fiscalizadora na Fonte Santa, que não pode continuar a ser ignorada pelos representantes autárquicos”, refere uma residente.

O MIRANTE solicitou esclarecimentos à E-REDES, mas sem resposta até ao fecho de edição.