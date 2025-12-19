Formador no centro hípico de Azambuja detido por suspeitas de abuso sexual de alunos menores

Um dos monitores de equitação no Centro Hípico do Lebreiro, em Azambuja, foi detido pela Polícia Judiciária, em Alenquer, por suspeitas da prática de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças. Há pelo menos duas vítimas de abuso sexual, dois rapazes de 11 e 14 anos.

O suspeito, de 22 anos, é formador de uma modalidade desportiva extracurricular e treina crianças dos 6 aos 16 anos, algumas das quais com necessidades educativas especiais. No exercício das suas funções também acompanhava os formandos em competições de equitação de trabalho, sendo o próprio praticante da modalidade.

Natural de Azambuja e filho de um dos membros da direcção do centro hípico, o suspeito é descrito por quem o conhece como uma pessoa “afável” e com “um jeito imenso para cativar os miúdos” para a modalidade. Terá sido durante o acompanhamento de formandos a competições que praticou os crimes contra as duas crianças, entre Abril e Novembro deste ano, subsistindo a suspeita de existirem mais vítimas.

Os factos chegaram ao conhecimento das autoridades através de um jovem que pratica a modalidade em causa. Após investigação da PJ, o monitor acabou detido e foi presente a tribunal onde lhe foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva. O MIRANTE tentou contactar o Centro Hípico do Lebreiro, através de contacto disponível na Internet, mas sem sucesso até ao fecho desta edição.

O Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, fundado em 1964, recebe apoios monetários da Câmara de Azambuja e está envolvido na programação da Feira de Maio, organizando e participando em provas de ensino, condução de cabrestos e eventos tauromáquicos. Dinamiza projectos direccionados para crianças, como o “Saltando Obstáculos” que garantia aulas gratuitas de equitação a dezenas de crianças com necessidades educativas especiais do Centro Social Paroquial de Azambuja, Misericórdia de Azambuja e Agrupamento de Escolas de Azambuja.