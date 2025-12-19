uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 19-12-2025 13:06

Parque dos Sonhos de Natal dedicou dia especial à comunidade sénior

Município da Chamusca promoveu na passada segunda-feira, 15 de Dezembro, uma iniciativa dedicada à comunidade sénior, integrada na programação do Parque dos Sonhos de Natal.

O Cineteatro da Chamusca acolheu utentes e alunos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Universidades e Academias Sénior do concelho, proporcionando um momento cultural e de convívio. Os participantes assistiram ao espectáculo “Nicolau & Maria”, que combinou teatro, magia e arte circense. À tarde seguiu-se uma visita ao Parque dos Sonhos de Natal onde os participantes puderam usufruir das diversas actividades disponíveis, incluindo a visita à 1.ª edição da iniciativa “Natal em Nós”, subordinada ao tema “A Floresta Encantada”. Desenvolvida pelas IPSS, Universidades e Academias Sénior do concelho, esta exposição enaltece o espírito natalício através da criatividade, da partilha e do envolvimento da comunidade sénior.
Neste espaço, as árvores de Natal decoradas por alunos e utentes dão forma a uma Floresta Encantada, onde cada criação traduz valores de solidariedade, inclusão social e envelhecimento activo, reforçando o papel activo da população sénior na dinâmica cultural e comunitária do concelho. A iniciativa insere-se na estratégia do município da Chamusca de promoção do envelhecimento activo, do acesso à cultura e do envolvimento da população sénior na vida comunitária.

