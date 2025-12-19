PSP distribui condecorações e oferece instrumentos em Santarém

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém atribuiu uma medalha de mérito e valor policial ao ex-presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, e ofereceu diversos instrumentos musicais ao Conservatório de Música de Santarém, numa cerimónia em que também atribuiu condecorações a diversos operacionais dessa força policial.

A sessão decorreu no dia 4 de Dezembro, no salão nobre do edifício do Comando Distrital da PSP, em Santarém. Na ocasião, o director nacional da PSP, Luís Carrilho, homologou o protocolo, mediado pelo Comando Distrital de Santarém e firmado entre a Banda Sinfónica da PSP e o Conservatório de Música de Santarém, que consubstanciou a oferta de alguns instrumentos musicais em fim de vida, mas ainda úteis para a aprendizagem de alunos do estabelecimento de ensino.

Foram ainda impostas condecorações a alguns polícias do Comando Distrital, com as medalhas de assiduidade de duas e três estrelas, correspondentes a 20 e 30 anos de serviço, respectivamente, e com as medalhas de comportamento exemplar, graus ouro e prata, correspondendo respectivamente a 25 e 15 anos de conduta exemplar, ao serviço da PSP. O ex-presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém foi distinguido pelos serviços prestados à PSP e ao Comando Distrital de Santarém, em diversos domínios, “quer na sequência das intempéries que se abateram sobre parte do edificado, quer pela disponibilidade permanente que sempre o caracterizou, para acorrer a qualquer solicitação, em nome da União de Freguesias”, justifica a PSP.

As cerimónias foram abrilhantadas pela actuação do aluno Nuno Sasseti, do Conservatório de Música de Santarém, e contaram com intervenções do Comandante Distrital de Santarém da PSP, superintendente Luís Serafim, do vice-presidente do Conservatório de Música de Santarém, Pedro Oliveira, e do director nacional da PSP, Luís Carrilho.