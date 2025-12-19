PSP retira dos pais duas crianças em risco em Santarém e Tomar

A Polícia de Segurança Pública retirou duas crianças em situação de perigo e negligência nos concelhos de Santarém e Tomar nos dias 10 e 17 de Dezembro, respectivamente. Em Santarém, o Comando Distrital da PSP, através da Esquadra Integrada de Santarém e da Brigada de Proteção Ambiental da Divisão Policial, procedeu à retirada de um menor de oito anos à sua mãe, após serem detetadas condições de higiene consideradas precárias e susceptíveis de colocar em perigo iminente a saúde da criança. A intervenção ocorreu no dia 10 de Dezembro, depois de a PSP se ter deslocado à residência por suspeitas de negligência nos cuidados básicos, relacionados com animais de companhia e possível risco para a saúde pública.

No local, os agentes apuraram que o menor vivia trancado num quarto, em contacto com dejectos de animais, lixo acumulado e um forte odor, tendo sido desencadeadas de imediato diligências para resolver a situação. A criança foi conduzida às urgências do Hospital de Santarém e, em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santarém, foi localizado o progenitor, que ficou com a guarda do menor.

Já em Tomar, no dia 17 de Dezembro, a Esquadra Integrada de Tomar foi chamada a intervir numa escola do 1.º ciclo da cidade, após ter sido sinalizada uma situação de menor em perigo. A criança, do sexo feminino, encontrava-se acompanhada pela progenitora, que apresentava sinais evidentes de embriaguez. Após a avaliação da situação pelas autoridades, a suspeita foi confirmada. Perante o risco identificado, e em cumprimento da legislação em vigor, foi determinado o acolhimento de emergência da menor, de forma a salvaguardar a sua integridade física e emocional. A criança foi transportada para o serviço de pediatria do Hospital de Torres Novas e posteriormente encaminhada para uma instituição de acolhimento, onde permanece sob acompanhamento das entidades competentes.

A PSP apela à colaboração da comunidade, sublinhando a importância de denunciar situações que possam colocar crianças ou jovens em perigo, recordando que a protecção dos menores é uma responsabilidade de todos.