uma parceria com o Jornal Expresso
19/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-12-2025 18:00

Reparação de cais e pontões fluviais em VFX vai ficar mais barato que o previsto

cais pontão
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A abertura das propostas decorreu a 15 de Setembro tendo sido submetida uma única proposta, tendo a obra um prazo de execução de 180 dias.

Ao fim de quase um ano após a depressão Martinho ter destruído parte da marina de Vila Franca de Xira e deixado em mau estado vários outros pontões náuticos por todo o concelho, vão avançar as obras de reparação nestas estruturas por um valor de 222.640 euros.
O lançamento do concurso público para a empreitada de reparação e beneficiação de cais e pontões fluviais no concelho de Vila Franca de Xira, aprovado em Agosto último em reunião de câmara, já tem uma empresa vencedora, que apresentou um preço abaixo daquele que havia sido fixado pelo município, na casa dos 248 mil euros. A abertura das propostas decorreu a 15 de Setembro tendo sido submetida uma única proposta, apresentada pela empresa Ahlers Lindley, tendo a obra um prazo de execução de 180 dias. Com esta intervenção, o município pretende melhorar as condições de segurança, funcionalidade e conservação dos cais e pontões fluviais do concelho, infraestruturas consideradas essenciais para a valorização do território ribeirinho e para as actividades ligadas ao rio.
Foi em Vila Franca de Xira que os estragos foram mais severos, com o mau estado da marina a ser apontado por vários utilizadores do espaço como um risco para a segurança, situação que motivou a aceleração do processo. Na marina da cidade, como O MIRANTE deu nota, várias estruturas ficaram danificadas e zonas de acesso tornaram-se perigosas para utilizadores e embarcações. Mas também outras estruturas do concelho sofreram danos.
As obras, como o nosso jornal já dera nota, serão realizadas em articulação com a Administração do Porto de Lisboa (APL), com base em protocolos celebrados ao longo de quase três décadas entre as duas entidades. Acordos que, entre outros, permitiram a recuperação urbanística do Bairro dos Avieiros (1995), a requalificação da zona ribeirinha junto ao Jardim Constantino Palha e Cais de Vila Franca (1995), e diversas requalificações na frente ribeirinha e parques urbanos.
Entre os trabalhos a realizar, segundo a proposta, está a reabilitação dos pontões fluviais existentes no concelho, nomeadamente nos cais e pontões da Vala do Carregado, do Cabo, dos Pescadores de Alhandra, dos Moinhos da Póvoa e dos Pescadores da Póvoa, que se encontram localizados em áreas do domínio público marítimo do Estado, afecto à Administração do Porto de Lisboa, que sofreram danos patrimoniais resultantes da tempestade Martinho. Na base da intervenção municipal, explicou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, está o facto do barco varino Liberdade, propriedade municipal e parte do núcleo museológico, não conseguir acostar nos pontões danificados.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar