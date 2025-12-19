Reparação de cais e pontões fluviais em VFX vai ficar mais barato que o previsto

Ao fim de quase um ano após a depressão Martinho ter destruído parte da marina de Vila Franca de Xira e deixado em mau estado vários outros pontões náuticos por todo o concelho, vão avançar as obras de reparação nestas estruturas por um valor de 222.640 euros.

O lançamento do concurso público para a empreitada de reparação e beneficiação de cais e pontões fluviais no concelho de Vila Franca de Xira, aprovado em Agosto último em reunião de câmara, já tem uma empresa vencedora, que apresentou um preço abaixo daquele que havia sido fixado pelo município, na casa dos 248 mil euros. A abertura das propostas decorreu a 15 de Setembro tendo sido submetida uma única proposta, apresentada pela empresa Ahlers Lindley, tendo a obra um prazo de execução de 180 dias. Com esta intervenção, o município pretende melhorar as condições de segurança, funcionalidade e conservação dos cais e pontões fluviais do concelho, infraestruturas consideradas essenciais para a valorização do território ribeirinho e para as actividades ligadas ao rio.

Foi em Vila Franca de Xira que os estragos foram mais severos, com o mau estado da marina a ser apontado por vários utilizadores do espaço como um risco para a segurança, situação que motivou a aceleração do processo. Na marina da cidade, como O MIRANTE deu nota, várias estruturas ficaram danificadas e zonas de acesso tornaram-se perigosas para utilizadores e embarcações. Mas também outras estruturas do concelho sofreram danos.

As obras, como o nosso jornal já dera nota, serão realizadas em articulação com a Administração do Porto de Lisboa (APL), com base em protocolos celebrados ao longo de quase três décadas entre as duas entidades. Acordos que, entre outros, permitiram a recuperação urbanística do Bairro dos Avieiros (1995), a requalificação da zona ribeirinha junto ao Jardim Constantino Palha e Cais de Vila Franca (1995), e diversas requalificações na frente ribeirinha e parques urbanos.

Entre os trabalhos a realizar, segundo a proposta, está a reabilitação dos pontões fluviais existentes no concelho, nomeadamente nos cais e pontões da Vala do Carregado, do Cabo, dos Pescadores de Alhandra, dos Moinhos da Póvoa e dos Pescadores da Póvoa, que se encontram localizados em áreas do domínio público marítimo do Estado, afecto à Administração do Porto de Lisboa, que sofreram danos patrimoniais resultantes da tempestade Martinho. Na base da intervenção municipal, explicou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, está o facto do barco varino Liberdade, propriedade municipal e parte do núcleo museológico, não conseguir acostar nos pontões danificados.