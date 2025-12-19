Três freguesias de Alenquer sob restrições sanitárias devido à Gripe das Aves
A Gripe das Aves levou à aplicação de medidas sanitárias restritivas em três freguesias de Alenquer, no âmbito de um conjunto de limitações que afecta mais de 30 freguesias da região Oeste.
As determinações da DGAV incluem o confinamento obrigatório das aves domésticas e a proibição de feiras, mercados e circulação de aves, ovos e carne fresca.
Três freguesias do concelho de Alenquer encontram-se sob medidas restritivas sanitárias na sequência da detecção de focos de Gripe das Aves, de acordo com o edital da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Estão abrangidas pelas restrições as freguesias de Vila Verde dos Francos, Ventosa, Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, com medidas em vigor até 11 de Janeiro.
No total, mais de 30 freguesias da região Oeste estão sujeitas a restrições, abrangendo ainda os concelhos da Lourinhã, Torres Vedras, Bombarral e Cadaval, na sequência da confirmação de focos de infecção por vírus da gripe aviária de alta patogenicidade.
Desde o início do ano foram confirmados em Portugal 50 focos de infecção, dos quais 48 correspondem ao subtipo H5N1, um ao subtipo H5 e um ao subtipo H5N6.
De acordo com a DGAV, registaram-se 23 focos em aves de capoeira e aves em cativeiro, incluindo 12 explorações comerciais, e 27 focos em aves selvagens. Sempre que os focos dizem respeito a estabelecimentos, são instituídas zonas de protecção e de vigilância, com raios de três e 10 quilómetros, respectivamente, centrados no estabelecimento afectado.
Nos casos em que os focos foram detectados em aves selvagens, não são estabelecidas zonas de restrição.
A DGAV alerta que a transmissão do vírus para humanos é rara, tendo sido registados apenas casos esporádicos a nível mundial. No entanto, quando ocorre, a infecção pode provocar quadros clínicos graves, motivo pelo qual a entidade considera existir um alto risco de disseminação da doença. Nesse sentido, foi determinado o confinamento das aves domésticas em todo o território continental, bem como a proibição da realização de feiras, mercados, exposições e concursos de aves de capoeira e aves em cativeiro.