Estacionamento abusivo de camiões continua a preocupar moradores do Carregado

A Comissão de Moradores do Carregado voltou a denunciar o estacionamento indevido de camiões, sobretudo na Barrada. João Silva, porta-voz dos moradores, relata que os motoristas metem as viaturas a trabalhar de madrugada, o que tem prejudicado o descanso dos residentes. Outro dos problemas é o dos camiões que estacionam na via junto ao Campera Outlet Shopping, que acabam por provocar insegurança nos peões, que são obrigados a circular pela estrada. Denuncia ainda o estacionamento abusivo de automóveis durante a noite, inclusive junto às ilhas ecológicas impedindo a recolha de lixo. Por isso, defende mais actuação da Polícia Municipal.

Os rebentamentos sucessivos de condutas de água e o aguardado passeio pedonal no Carregado foram outros dos assuntos levantados pelo representante dos moradores, assim como a possibilidade das Estradas Nacionais 3 e 1 passarem para a alçada da Câmara de Alenquer.

O vice-presidente do município, Paulo Matias, explicou que para as estradas passarem da IP para a autarquia tem de existir acordo entre o Governo e a câmara, até por causa das verbas relacionadas com a sua manutenção. O autarca garantiu, no entanto, que o assunto está a ser analisado.

Sobre o estacionamento indevido, a Policia Municipal tem fotografias das infracções, inclusive durante a noite. Os automobilistas que estacionaram em frente às ilhas ecológicas e contentores de lixo vão ser multados. Quanto a este assunto, a câmara está a preparar folhetos de sensibilização para serem distribuídos à população. Em relação ao estacionamento de pesados, a câmara vai sensibilizar as empresas para que falem com os motoristas, ainda assim a Polícia Municipal deverá multar os infractores.

Sobre as roturas de água, a autarquia ainda não conseguiu reunir com a Águas de Alenquer, e só depois de conhecer as estatísticas e os dados da empresa se pronunciará, admitindo ter de haver “uma intervenção mais musculada” em relação às roturas que ocorrem sempre no mesmo local.

Executivo admite obras no parque de pesados do Carregado

Acerca do problema do estacionamento de pesados no Carregado, o vereador da coligação TODOS, Francisco Guerra, relembrou a necessidade de desenvolver os trabalhos necessários com vista à criação de um verdadeiro parque, não excluindo a possibilidade de envolver no processo parceiros privados. O facto do projecto ter sido mal executado não afecta a validade do mesmo, antes revela a incapacidade de quem tinha a responsabilidade de o executar, considera o autarca. Paulo Matias admitiu que o parque não tem as melhores condições, mas que estão a ser estudadas obras de melhoria e instalação de casas de banho.

O vereador do Chega, Carlos Sequeira, refere que a maioria dos camiões estacionados no Carregado não são de empresas, mas sim particulares, e por isso uma eventual reunião com as empresas não surtirá o efeito expectável. O vereador independente, Tiago Pedro, relembrou que o anterior executivo camarário, do qual fez parte, deixou elaborado um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e um plano de mobilidade para o Carregado, aos quais este executivo pode dar continuidade. Disse ainda que o concurso público para a construção da ciclovia no Carregado estava pronto para ser lançado ainda no mandato de Pedro Folgado.