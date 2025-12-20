uma parceria com o Jornal Expresso
20/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-12-2025 10:00

Falta de climatização é problema por resolver em escola de Olaia e Paço

reciclagem eco escolas
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Depois de um Verão a lidar com temperaturas elevadas dentro das salas de aula, a comunidade escolar de Olaia e Paço teme um Inverno de aprendizagem ao frio. Sistema central de climatização avariou há quatro anos e a reparação, que ronda custos avultados, tarda em chegar.

No Centro Escolar de Olaia e Paço, localizado na Lamarosa, concelho de Torres Novas, a avaria no sistema central de climatização, que remonta há quatro anos, continua por resolver apesar dos vários alertas aos serviços municipais. Com o Inverno à porta, as baixas temperaturas que se avizinham preocupam a comunidade escolar e o presidente da Junta de Olaia e Paço que alertou, uma vez mais, para a necessidade de solução na última reunião pública do executivo camarário. “É importante garantir conforto térmico para as nossas crianças e profissionais”, disse Rui Nunes (PSD/CDS), sublinhando que se trata de uma “preocupação legítima” que carece de uma “solução definitiva”.
Já no mandato anterior, durante o Verão, o autarca e Andreia Granada, em representação dos pais e encarregados de educação, tinham alertado para a situação, afirmando que prejudica as condições de ensino e aprendizagem das crianças. Na altura, o então presidente do município, Pedro Ferreira (PS), não se quis comprometer com uma solução por estar em final de mandato e não ter margem para grandes investimentos, uma vez que o arranjo do sistema central implicaria a compra de uma peça cujo custo rondará os 20 mil euros. Tinha, no entanto, afirmado que se ia tentar encontrar uma solução que pudesse deixar os encarregados de educação mais tranquilos.
Também não foi desta que o autarca de Olaia e Paço ouviu a resposta pretendida, com o actual presidente de câmara, José Trincão Marques (PS), a responder apenas que registou o assunto.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar