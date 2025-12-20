Falta de climatização é problema por resolver em escola de Olaia e Paço

No Centro Escolar de Olaia e Paço, localizado na Lamarosa, concelho de Torres Novas, a avaria no sistema central de climatização, que remonta há quatro anos, continua por resolver apesar dos vários alertas aos serviços municipais. Com o Inverno à porta, as baixas temperaturas que se avizinham preocupam a comunidade escolar e o presidente da Junta de Olaia e Paço que alertou, uma vez mais, para a necessidade de solução na última reunião pública do executivo camarário. “É importante garantir conforto térmico para as nossas crianças e profissionais”, disse Rui Nunes (PSD/CDS), sublinhando que se trata de uma “preocupação legítima” que carece de uma “solução definitiva”.

Já no mandato anterior, durante o Verão, o autarca e Andreia Granada, em representação dos pais e encarregados de educação, tinham alertado para a situação, afirmando que prejudica as condições de ensino e aprendizagem das crianças. Na altura, o então presidente do município, Pedro Ferreira (PS), não se quis comprometer com uma solução por estar em final de mandato e não ter margem para grandes investimentos, uma vez que o arranjo do sistema central implicaria a compra de uma peça cujo custo rondará os 20 mil euros. Tinha, no entanto, afirmado que se ia tentar encontrar uma solução que pudesse deixar os encarregados de educação mais tranquilos.

Também não foi desta que o autarca de Olaia e Paço ouviu a resposta pretendida, com o actual presidente de câmara, José Trincão Marques (PS), a responder apenas que registou o assunto.