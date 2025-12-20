Sociedade | 20-12-2025 09:15
GNR detém sexagenário por violência doméstica em Samora Correia
A detenção foi realizada na sequência de uma investigação por agressões físicas exercidas sobre a ex-companheira do suspeito.
Um homem de 60 anos foi detido no dia 17 de Dezembro, em Samora Correia, concelho de Benavente, por suspeitas de violência doméstica, tendo ficado em prisão preventiva após ser presente a tribunal, informou o Comando Territorial de Santarém da GNR.
A detenção foi efectuada por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de uma investigação relacionada com violência doméstica, que permitiu apurar que o suspeito exercia violência física sobre a vítima, a sua ex-companheira, de 29 anos.
A GNR deu cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.
