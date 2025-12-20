Novo tribunal de Vila Franca de Xira só deve ficar pronto em 2031 A ministra da Justiça, Rita Júdice, visitou as instalações onde vai ser construído o novo palácio da justiça, em Setembro de 2024, acompanhada pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Contactado por O MIRANTE a propósito de vários problemas no velho tribunal de Vila Franca de Xira, o Ministério da Justiça garante que está em curso novo procedimento para construir o novo palácio da justiça da cidade. Mas vai demorar seis anos a ficar pronto.

Se tudo correr como previsto, só para 2031 é que devem estar concluídas as obras de construção do novo Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira, uma necessidade há muito sentida e que visa acabar com as fracas condições do actual edifício, que está muito degradado. Até à data, a intervenção ainda não saiu do papel, apesar de anos e anos de promessas.

Contactado por O MIRANTE a propósito das queixas de vários trabalhadores e do Sindicato dos Funcionários Judiciais sobre uma alegada praga de ratos no actual edifício, o Ministério da Justiça relembra que o primeiro procedimento concursal relativo à empreitada de construção do novo tribunal, no valor de 11,5 milhões de euros, lançado em Outubro de 2024, ficou deserto. Situação que, confirma, levou o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça (IGFEJ) a preparar novo procedimento. “A sua publicação está prevista para o início de 2026 e o prazo de execução estimado é de 850 dias”, explica o ministério, referindo que “a conclusão das obras está prevista para 2031”.

Já no que diz respeito aos ratos no actual palácio da justiça, que há muito é motivo de queixas dos funcionários e de alguns utentes por já não reunir as melhores condições, o ministério nega a existência de uma praga destes animais no edifício. “A Comarca de Lisboa Norte tem um contrato com uma empresa para desbaratização e desratização, que são efectuadas de dois em dois meses no Tribunal de Vila Franca de Xira. É o procedimento normal atendendo à envolvente do tribunal”, refere o ministério.

Ao nosso jornal, o gabinete de Rita Alarcão Júdice explica que num dos procedimentos de desratização levados a cabo pela empresa um rato morreu “perto de um dos contentores do tribunal, do lado de fora, debaixo de um passadiço de madeira”, situação oposta à que foi descrita por vários trabalhadores. “Alguns dias depois, sentiu-se um cheiro a cadáver e o rato morto foi removido. Alguns funcionários do tribunal, incomodados pelo cheiro, pediram para trabalhar noutra secção ao lado e a administradora judicial autorizou. Estiveram a trabalhar quinta e sexta-feira nessa nova secção e, na quinta-feira, à hora de almoço, a administradora judicial deslocou-se ao local, onde constatou que já não se sentia qualquer cheiro”, refere.