Suspeito de homicídio nos Estados Unidos cresceu no Entroncamento e fez o secundário em Torres Novas

Cláudio Manuel Neves Valente, suspeito do homicídio de Nuno Loureiro, nos Estados Unidos, cresceu no Entroncamento, onde fez o ensino básico na escola Rui de Andrade e o 10.º ano na escola secundária do Entroncamento, e saiu para Torres Novas para fazer o ensino secundário na Escola Maria Lamas. Algumas pessoas que privaram com ele dizem que era uma pessoa muito discreta, isolada e reservada. Era bom aluno e gostava muito de informática e de jogos de vídeo.

Frequentou o Instituto Superior Técnico em Lisboa, onde conheceu o investigador Nuno Loureiro, de quem é suspeito da sua morte. A autópsia a Cláudio Valente determinou que o português estava morto há dois dias quando o corpo foi encontrado, adiantaram as autoridades norte-americanas. As autoridades encontraram Cláudio Neves Valente morto num armazém em New Hampshire na quinta-feira à noite. A autópsia determinou que Neves Valente, um português que vivia nos EUA, morreu na terça-feira, no mesmo dia em que o compatriota, o professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Nuno Loureiro, morreu num hospital, informou o gabinete do procurador-geral de New Hampshire, John Formella, em comunicado.

As autoridades acreditam que, depois de matar dois estudantes e ferir outros nove no sábado passado em Brown, onde foi estudante de pós-graduação durante o ano letivo de 2000-01, Neves Valente disparou sobre Loureiro, na sua casa, na região de Boston, na noite de segunda-feira.