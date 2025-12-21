uma parceria com o Jornal Expresso
21/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-12-2025 10:05

CCDR Centro lança Agenda da Dieta Mediterrânica

Agenda DM afirma-se como uma publicação de referência que propõe uma autêntica viagem cultural, gastronómica e territorial na região Centro.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) lançou, a 21 de Dezembro, a primeira edição da “Agenda DM – Agenda da Dieta Mediterrânica”, uma revista digital, online no portal da CCDR Centro, que procura valorizar, promover e salvaguardar a Dieta Mediterrânica na Região Centro. Inspirada no trabalho iniciado com a “Agenda para a Valorização e Salvaguarda da Dieta Mediterrânica no Centro”, apresentada em 2024, a Agenda DM integra entrevistas, roteiros sazonais, sugestões de leitura, divulgação de eventos regionais e contributos de reconhecidas personalidades da gastronomia e da investigação académica, dando voz a saberes, práticas e experiências que mantêm viva esta herança colectiva.
“Este trabalho reflecte o empenho da CCDR Centro na valorização de um património reconhecido pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade, evidenciando, ao longo das suas páginas, a diversidade e riqueza do território da Região Centro e reforçando a ligação profunda entre património alimentar, identidade cultural e desenvolvimento sustentável”, sublinha Isabel Damasceno, presidente da CCDR Centro.
A revista terá quatro edições por ano, fazendo coincidir a sua divulgação com o início de cada nova estação, sendo esta primeira dedicada ao inverno. Esta opção reflecte a vontade de honrar os ciclos da natureza que, desde sempre, orientaram os agricultores nos seus cultivos, amanhos e granjeios, princípios basilares da Dieta Mediterrânica enquanto modelo de vida sustentável. Mais do que um simples calendário de iniciativas, a Agenda DM afirma-se como uma publicação de referência que propõe uma autêntica viagem cultural, gastronómica e territorial, convidando a descobrir, saborear e experienciar a Dieta Mediterrânica nas suas múltiplas dimensões.
