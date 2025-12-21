uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 21-12-2025 13:45

PSP detém jovens traficantes em Santarém e apreende milhares de doses de droga

FOTO – PSP Santarém
Durante a operação, da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, realizada no dia 19 de Dezembro, foram apreendidas 8.861 doses individuais de cocaína e 32.300 doses de haxixe.

Um jovem de 23 anos foi detido pela PSP em Santarém por tráfico de droga e vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, após ter sido presente à autoridade judicial.

Durante a operação da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, realizada no dia 19 de Dezembro, foram apreendidas 8.861 doses individuais de cocaína; 32.300 doses de haxixe; 160€ em notas; dois telemóveis; uma arma eléctrica; uma balança de precisão; dois automóveis ligeiros; dois motociclos; 85 munições de diversos calibres; e ainda diverso material para acondicionamento de produto estupefaciente.

No dia 18 de Dezembro, a PSP de Santarém tinha já detido outro jovem, de 24 anos, igualmente por suspeita de tráfico de droga. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em domicílio na cidade, os agentes apreenderam 47 doses individuais de haxixe; 160€ em dinheiro; um telemóvel; uma balança de precisão; uma faca; um maçarico; e diverso material para acondicionamento de produto estupefaciente. O detido foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas e proibição de contacto com os restantes intervenientes no processo.

