Vila Franca de Xira reforça frota de recolha de resíduos com viaturas eléctricas

O Município de Vila Franca de Xira anunciou o reforço da sua frota de recolha de resíduos com a aquisição de duas viaturas eléctricas com caixa de carga basculante, no âmbito da candidatura ao Fundo Ambiental do programa “RecolhaBio”. O investimento total ascende 105.140 euros. Esta aquisição visa aumentar a capacidade operacional dos serviços municipais, permitindo uma recolha mais eficiente de resíduos verdes e uma melhoria significativa da qualidade do serviço prestado à população. Isto, recorde-se, numa altura em que os serviços de recolha de resíduos e lixo doméstico têm sido alvo de críticas no concelho, depois de dezenas de ecopontos se encontrarem cheios de lixo no exterior. Para além do reforço da frota, a introdução destas viaturas eléctricas representa, para o município, um passo importante na redução das emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e amiga do ambiente. A aposta em veículos não poluentes traduz-se também numa diminuição do impacto ambiental associado às operações diárias do município, refere.