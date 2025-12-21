uma parceria com o Jornal Expresso
21/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-12-2025 15:00

Vila Franca de Xira reforça frota de recolha de resíduos com viaturas eléctricas

Foto CMVFX
Em causa está um investimento de 105 mil euros financiado por fundos comunitários, numa altura em que a comunidade continua a queixar-se de problemas na recolha de resíduos no concelho.

O Município de Vila Franca de Xira anunciou o reforço da sua frota de recolha de resíduos com a aquisição de duas viaturas eléctricas com caixa de carga basculante, no âmbito da candidatura ao Fundo Ambiental do programa “RecolhaBio”. O investimento total ascende 105.140 euros. Esta aquisição visa aumentar a capacidade operacional dos serviços municipais, permitindo uma recolha mais eficiente de resíduos verdes e uma melhoria significativa da qualidade do serviço prestado à população. Isto, recorde-se, numa altura em que os serviços de recolha de resíduos e lixo doméstico têm sido alvo de críticas no concelho, depois de dezenas de ecopontos se encontrarem cheios de lixo no exterior. Para além do reforço da frota, a introdução destas viaturas eléctricas representa, para o município, um passo importante na redução das emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e amiga do ambiente. A aposta em veículos não poluentes traduz-se também numa diminuição do impacto ambiental associado às operações diárias do município, refere.
