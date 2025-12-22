Sociedade | 22-12-2025 11:34
Aparato policial para notificar moradores de construções ilegais em Santarém
As notificações foram entregues com um contingente policial que acompanhou os fiscais da câmara
Foi com um grande aparato que a fiscalização municipal da Câmara de Santarém começou na manhã desta segunda-feira a notificar quem vive em barracas e construções ilegais na zona das Assacaias, entre Santarém e Alcanhões. A autarquia informou as pessoas que têm de abandonar o espaço e limpar os terrenos.
As notificações foram entregues com um contingente policial que acompanhou os fiscais da câmara. Esta situação está relacionada também com a construção da Variante das Assacaias, que irá suprimir a passagem de nível da Senhora da Saúde na Linha do Norte.
