Barquinha reforça habitação social com investimento de 1,3 milhões de euros

O município de Vila Nova da Barquinha está a avançar com vários projectos de habitação social no âmbito do Programa 1.º Direito, com a reabilitação e criação de 13 imóveis destinados a arrendamento apoiado, num investimento global superior a 1,3 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O ponto de situação das empreitadas em curso foi acompanhado, no dia 17 de dezembro, pelo presidente da câmara municipal, Manuel Mourato. As obras integram-se na Estratégia Local de Habitação (ELH) do concelho e têm como objectivo dar resposta a situações de carência habitacional identificadas no território, promovendo inclusão social e melhores condições de vida para as famílias.

Actualmente decorrem trabalhos de reabilitação de três fogos de habitação social, localizados nos antigos lavadouros junto ao armazém de azeites do INGA, em Vila Nova da Barquinha, e na zona de expansão de Moita do Norte. Está igualmente em curso a adaptação da antiga Escola Primária de Moita do Norte, onde estão a ser criados três fogos de habitação social. Na mesma zona, a transformação de duas lojas em dois fogos habitacionais encontra-se praticamente concluída.

Paralelamente, está previsto o arranque, a curto prazo, da reabilitação de mais cinco fogos, o que permitirá reforçar de forma significativa o parque habitacional municipal com fins sociais. O investimento total das intervenções ascende a 1.377.488,73 euros, acrescido de IVA, sendo financiado pelo Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. A conclusão das obras está prevista para 30 de Junho de 2026. A Estratégia Local de Habitação de Vila Nova da Barquinha, aprovada em Maio de 2021, define a política municipal de habitação para o período entre 2021 e 2026, assente num diagnóstico das carências habitacionais, das dinâmicas demográficas e do mercado local. O documento estabelece metas e soluções concretas, com uma abordagem integrada que procura garantir que os apoios públicos contribuem efetivamente para a coesão social e o desenvolvimento sustentável do concelho.