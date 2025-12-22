uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 22-12-2025 21:00

Dádiva de Sangue no Campus da Saúde em VFX apela à solidariedade natalícia

sangue doacao
foto ilustrativa
A iniciativa é promovida pela Misericórdia de Vila Franca de Xira, em parceria com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria e com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

No sábado, 20 de Dezembro, entre as 9h00 e as 13h00, o Campus da Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira acolhe mais uma recolha de sangue, num apelo à solidariedade da comunidade durante a quadra natalícia. A iniciativa é promovida pela Misericórdia de Vila Franca de Xira, em parceria com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria e com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP (IPST). A dádiva de sangue terá lugar no Campus de Saúde, com entrada pelo nº4 da Rua Dr. Eduardo Granada, 2600-244, em Vila Franca de Xira. Não é necessária marcação prévia, sendo apenas recomendado que os dadores descansem e se alimentem adequadamente antes da doação.

