uma parceria com o Jornal Expresso
22/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-12-2025 12:00

Entidade Reguladora da Saúde multa Hospital VFX por incumprimento de normas

Entidade Reguladora da Saúde multa Hospital VFX por incumprimento de normas
Comissões de utentes e autarcas têm criticado o fecho das urgências de obstetrícia no Hospital Vila Franca de Xira - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Caso aconteceu durante a anterior administração do Hospital Vila Franca de Xira, que foi substituída no mês passado. Em causa a transferência de uma utente acamada para Lisboa.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) condenou a Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo, entidade que gere os centros de saúde de cinco concelhos e o Hospital Vila Franca de Xira, ao pagamento de uma coima de 2.000 euros, devido ao incumprimento de uma norma regulamentar relacionada com a transferência de uma utente.
No documento da intervenção sancionatória ao hospital, a que O MIRANTE teve acesso, lê-se que a situação ocorreu em Dezembro de 2021 e a intervenção da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) aconteceu, alegadamente, devido à apresentação de uma reclamação por parte de familiares do doente. À data ainda era presidente da administração da ULS Carlos Andrade Costa, que entretanto renunciou ao cargo.
O processo encontra-se actualmente em fase de impugnação judicial por parte da ULS, aguardando-se ainda a decisão dos tribunais. Por esse motivo muitos detalhes do caso são ainda confidenciais. É certo, contudo, que em causa está o alegado desrespeito de uma norma da ERS, definida no âmbito dos poderes regulamentares e de supervisão do regulador, que impunha ao Hospital Vila Franca de Xira, enquanto estabelecimento de origem do doente, o cumprimento de obrigações específicas no processo de transferência da utente, identificada apenas como “MS”, para o Hospital das Forças Armadas, Pólo de Lisboa. Segundo a ERS, a actuação do hospital configurou uma contraordenação prevista na lei, tendo o processo sancionatório sido aberto a 11 de Maio de 2023.
A ULS, com sede em Vila Franca de Xira, foi considerada responsável pela entidade reguladora por não cumprir as determinações aplicáveis ao procedimento de transferência, que visam garantir segurança, continuidade e regularidade na prestação de cuidados de saúde entre unidades.

Queixas de utentes continuam
Apesar da mudança de gestor muitos dos problemas sentido durante a administração de Carlos Andrade Costa continuam a sentir-se na unidade de saúde, com vários utentes a queixarem-se de urgências obstétricas encerradas em alguns dias da semana e longos tempos de espera nas urgências. Por exemplo, na quinta-feira, 11 de Dezembro, o tempo médio de espera nas urgências, após admissão, para doentes com pulseira verde (considerada pouco urgente), rondava as nove horas. A pulseira amarela, considerada urgente, estava nesse dia com tempos médios superiores a 11 horas.
Nuno Gonçalves Cardoso, recorde-se, foi nomeado presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, substituindo Carlos Andrade Costa, que apresentou a sua renúncia ao cargo, juntamente com a vogal executiva. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros no mês passado, como O MIRANTE noticiou, no âmbito da necessidade de reforçar a capacidade de gestão e melhorar a prestação de cuidados de saúde.
O novo conselho de administração da ULS Estuário do Tejo é composto, além do presidente Nuno Gonçalves Cardoso, pelas vogais executivas Ana Cristina Azevedo (directora clínica para a área dos cuidados hospitalares), Sérgio Medina do Rosário (director clínico para cuidados primários), Catarina Isabel Paulino e Maria Helena Abrantes (enfermeira directora).

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar