22/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-12-2025 15:00

Exposição reúne uma década de obras premiadas da Bienal de Fotografia de VFX

Foto CMVFX
Instalada na Galeria Sem Palavras, na Fábrica das Palavras, a exposição evidencia até 17 de Maio do próximo ano a diversidade temática e estética das obras premiadas.

A exposição “Premiados da Bienal Fotografia: 2016-2024” está patente ao público em Vila Franca de Xira e reúne uma década de obras distinguidas nas últimas edições da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira. Com curadoria de David Santos, a mostra propõe uma revisitação às diferentes abordagens, linguagens e percursos autorais que têm marcado o panorama da fotografia contemporânea em Portugal.
Instalada na Galeria Sem Palavras, na Fábrica das Palavras, a exposição evidencia, segundo o município, a diversidade temática e estética das obras premiadas, sublinhando simultaneamente o contributo da bienal para a valorização da criação artística e para a afirmação da identidade cultural. A entrada é gratuita e a exposição pode ser visitada durante o horário de funcionamento do espaço até 17 de Maio de 2026.
Na inauguração da mostra o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, revelou ter endereçado o convite a David Santos para assumir o desenvolvimento do programa curatorial da BF26.
O objectivo, segundo a câmara, passa por reforçar o envolvimento da cidade e da comunidade artística nacional, apostando numa expansão conceptual e disciplinar do campo da fotografia. Dez anos após a renovação curatorial e regulamentar da Bienal, concretizada em 2016 sob a direcção do próprio David Santos - que não foi consensual entre muitos amantes da fotografia, em particular a amadora - esta nova etapa pretende promover uma reflexão sobre o percurso realizado e apontar novas orientações para o futuro da mais antiga bienal portuguesa dedicada à fotografia contemporânea.
Pensado para vários espaços institucionais e informais de Vila Franca de Xira, o programa curatorial de 2026 promete apresentar mais de uma dezena de exposições individuais de artistas portugueses contemporâneos.
Depois dos programas curatoriais assinados por Sandra Vieira Jürgens (2018 e 2020) e Ana Rito (2022 e 2024), a Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira prepara-se agora para reafirmar o seu perfil experimental, voltando a colocar a prática fotográfica contemporânea no centro do debate artístico nacional.

