uma parceria com o Jornal Expresso
22/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-12-2025 18:00

Jovem apanhado a traficar droga na rua em Vila Franca de Xira

Rapaz de 18 anos estava na rua a aliciar outros jovens para comprarem droga. Foi caçado pelos polícias e agora vai aguardar julgamento.

Um jovem de 18 anos foi detido a 17 de Dezembro, na cidade de Vila Franca de Xira, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção foi efectuada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira. Segundo a Polícia de Segurança Pública, a detenção ocorreu no âmbito de um patrulhamento preventivo, quando os agentes abordaram um indivíduo que se encontrava na via pública e que apresentava indícios de estar a proceder à comercialização de produto estupefaciente. Estaria inclusive a aliciar outros jovens que passavam a perguntar se queriam comprar droga. Durante a revista sumária realizada ao suspeito, a PSP apreendeu 110 doses individuais de haxixe, seis doses individuais de cocaína e 80 euros em numerário, quantia que se suspeita ser proveniente da actividade ilícita. Foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte em Vila Franca de Xira, onde serão aplicadas as medidas de coação. Nas últimas semanas a PSP tem detido vários suspeitos de tráfico de droga no concelho, a maioria jovens. O último dos quais, como O MIRANTE noticiou, era um jovem aluno de uma escola de Alverca que além da droga tinha consigo um sabre na mochila.

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar