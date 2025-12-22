Jovem apanhado a traficar droga na rua em Vila Franca de Xira

Um jovem de 18 anos foi detido a 17 de Dezembro, na cidade de Vila Franca de Xira, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção foi efectuada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira. Segundo a Polícia de Segurança Pública, a detenção ocorreu no âmbito de um patrulhamento preventivo, quando os agentes abordaram um indivíduo que se encontrava na via pública e que apresentava indícios de estar a proceder à comercialização de produto estupefaciente. Estaria inclusive a aliciar outros jovens que passavam a perguntar se queriam comprar droga. Durante a revista sumária realizada ao suspeito, a PSP apreendeu 110 doses individuais de haxixe, seis doses individuais de cocaína e 80 euros em numerário, quantia que se suspeita ser proveniente da actividade ilícita. Foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte em Vila Franca de Xira, onde serão aplicadas as medidas de coação. Nas últimas semanas a PSP tem detido vários suspeitos de tráfico de droga no concelho, a maioria jovens. O último dos quais, como O MIRANTE noticiou, era um jovem aluno de uma escola de Alverca que além da droga tinha consigo um sabre na mochila.