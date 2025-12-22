Jovem de 23 anos morre em despiste no Couço

Um jovem de 23 anos, de nacionalidade brasileira, morreu na sequência de um despiste ocorrido ao quilómetro 56 da Estrada Nacional 251, na localidade do Couço, concelho de Coruche.

O despiste, que está a ser investigado pela GNR, envolveu um veículo ligeiro de passageiros onde seguiam dois homens, de 23 e 26 anos. As duas vítimas encontravam-se encarceradas na viatura à chegada dos meios de socorro, tendo o veículo ficado imobilizado junto a uma árvore.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil, o alerta para o acidente foi dado às 03h49, tendo sido mobilizados para o local meios dos Bombeiros Municipais de Coruche, dos Bombeiros Voluntários de Mora e de Montemor-o-Novo, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém e a GNR, num total de 21 operacionais, apoiados por sete viaturas.