Sociedade | 22-12-2025 07:00

Júlia Adamczewska é uma jovem talento da gastronomia

Júlia Adamczewska - foto DR
Aluna do Curso Profissional de Cozinha/ Pastelaria do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, de Mação, conquistou o primeiro lugar na categoria Bonduelle.

Júlia Adamczewska, aluna do Curso Profissional de Cozinha/Pastelaria do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, de Mação, conquistou o primeiro lugar na categoria Bonduelle, no Concurso Jovem Talento da Gastronomia 2025.
Numa nota de imprensa o Agrupamento destaca a prestação da aluna. “Uma vitória alcançada com muito esforço, dedicação e espírito de superação. Uma caminhada longa, com muita preparação, demonstrando uma disciplina exemplar”, sublinha.
Acrescenta que, por trás da conquista está o apoio essencial da família e da comunidade educativa do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, que acompanhou, motivou e acreditou no seu potencial desde o primeiro momento.
“Esta vitória simboliza não apenas o talento de Júlia, mas também a força do trabalho em equipa e dos que valorizam a criatividade, o empenho e o crescimento mútuo. A Júlia é um exemplo inspirador para todos os jovens que sonham com o mundo da gastronomia: com esforço, dedicação e colaboração, é possível transformar talento em conquista”.

