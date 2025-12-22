Sociedade | 22-12-2025 21:00
Passagem de ano em Santarém motiva alterações ao trânsito e estacionamento
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
As comemorações da Passagem de Ano em Santarém vão motivar algumas alterações ao trânsito e estacionamento na cidade.
As comemorações da Passagem de Ano em Santarém vão motivar algumas alterações ao trânsito e estacionamento na cidade. O município informa que vai proceder-se à interdição de estacionamento e circulação rodoviária (com excepção dos moradores), na Rua Reitor Pedro Calmon e Rua Pedro Canavarro, das 00h00 do dia 31 de Dezembro de 2025 até às 08h00 do dia 1 de Janeiro de 2026.
Vai também aplicar-se a suspensão da circulação rodoviária entre a Avenida do Brasil e a Avenida José Saramago, das 23h30 de 31 de Dezembro de 2025 às 02h00 do dia 1 de Janeiro de 2026. Todas as alterações serão devidamente sinalizadas.
A Câmara Municipal de Santarém solicita a colaboração de todos os munícipes e pede compreensão pelos incómodos que os condicionamentos indicados possam causar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Vale Tejo
17-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar