22/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-12-2025 21:00

Passagem de ano em Santarém motiva alterações ao trânsito e estacionamento

FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
As comemorações da Passagem de Ano em Santarém vão motivar algumas alterações ao trânsito e estacionamento na cidade.

As comemorações da Passagem de Ano em Santarém vão motivar algumas alterações ao trânsito e estacionamento na cidade. O município informa que vai proceder-se à interdição de estacionamento e circulação rodoviária (com excepção dos moradores), na Rua Reitor Pedro Calmon e Rua Pedro Canavarro, das 00h00 do dia 31 de Dezembro de 2025 até às 08h00 do dia 1 de Janeiro de 2026.
Vai também aplicar-se a suspensão da circulação rodoviária entre a Avenida do Brasil e a Avenida José Saramago, das 23h30 de 31 de Dezembro de 2025 às 02h00 do dia 1 de Janeiro de 2026. Todas as alterações serão devidamente sinalizadas.
A Câmara Municipal de Santarém solicita a colaboração de todos os munícipes e pede compreensão pelos incómodos que os condicionamentos indicados possam causar.
