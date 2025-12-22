Recolhas de sangue na Casa do Campino em Santarém

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 2 e 16 de Janeiro.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 2 e 16 de Janeiro, das 15h00 às 19h00. As iniciativas contam com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.