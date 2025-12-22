Sociedade | 22-12-2025 19:35
Santarém quer deslocalizar estação ferroviária
Presidente da Câmara de Santarém revelou na assembleia municipal que o Governo já deu luz verde para assunto ser estudado.
A Câmara de Santarém pretende deslocalizar a estação ferroviária, situada na Ribeira de Santarém, e criar um centro intermodal na zona a sul da cidade, junto ao futuro Hospital da Luz, em fase final de construção.
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, informou na sessão da assembleia municipal desta segunda-feira que o Governo já deu luz verde para o assunto ser estudado pela empresa pública Infraestruturas de Portugal. O autarca referiu que trata de um processo que tem que ser pensado nos próximos anos e para executar por fases, acrescentou o autarca.
