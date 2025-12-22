uma parceria com o Jornal Expresso
22/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-12-2025 17:51

Tribunal de Santarém aplica prisão preventiva a cinco suspeitos de tráfico de droga

Rede de tráfico de droga foi desmantelada em operação da GNR nos distritos de Santarém, Setúbal e Lisboa.

Sete homens, com idades entre os 30 e os 41 anos, foram detidos por tráfico de droga nos concelhos de Benavente e Salvaterra de Magos (distrito de Santarém), Sintra (Lisboa), Setúbal e Vendas Novas (Évora). Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, que aplicou a medida de coacção de “prisão preventiva a cinco dos indivíduos e apresentações periódicas no posto policial da área de residência a dois indivíduos”.
Segundo um comunicado do Comando Territorial de Santarém da GNR, as detenções ocorreram no dia 17 de Dezembro, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de dois anos e que permitiu “desmantelar uma rede criminosa dedicada ao tráfico de droga, que operava maioritariamente no concelho de Benavente”.
No decurso da operação, foram cumpridos seis mandados de detenção e 30 mandados de busca, dez domiciliárias e 20 em viaturas, tendo sido apreendidas “850 doses de cocaína, 83 doses de canábis e 4.352 doses de haxixe”, além de “três armas de fogo, diversas munições, 22.493 euros em numerário, seis veículos automóveis, um motociclo e material para corte, pesagem e embalamento de droga”, refere a GNR.
A acção contou com o reforço de várias unidades da GNR, incluindo o Destacamento Territorial de Coruche, a Unidade de Intervenção, a Unidade de Ação Fiscal e núcleos de apoio técnico dos comandos de Lisboa e Setúbal, bem como com o apoio da PSP de Sintra e Setúbal.
