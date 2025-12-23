Sociedade | 23-12-2025 21:00
Bombeiros sapadores de Santarém com novos capacetes
FOTO – CM Santarém
A Câmara de Santarém entregou novos capacetes aos operacionais da Companhia de Sapadores de Santarém
A Câmara de Santarém entregou novos capacetes aos operacionais da Companhia de Sapadores de Santarém, no que a autarquia considera ser "um momento simbólico que marca o início do investimento na renovação dos equipamentos de protecção individual dos bombeiros".
"A segurança dos nossos bombeiros é uma prioridade absoluta. Dotá-los de equipamentos modernos é garantir que estão preparados para responder com eficácia às exigências das missões de proteção civil. Este investimento reflecte o compromisso do município com a valorização e operacionalidade desta força essencial à nossa comunidade", disse na ocasião o presidente do município, João Leite.
