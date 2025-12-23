uma parceria com o Jornal Expresso
Dois mortos e dois feridos perto de Tomar após facadas e explosão

Agressor terá morto à facada um rapaz de 13 anos e provocou a explosão da casa onde se barricou.

A pacata localidade de Casais, em Tomar, foi abalada esta terça-feira, 23 de Dezembro, por um crime macabro causado por um homem que terá morto à facada um rapaz de 13 anos e provocado uma explosão na casa onde se barricou e que lhe causou a morte.
A informação foi divulgada pela CM TV. A GNR e a PJ estão no local, bem como bombeiros e equipas de emergência médica. Os crimes terão acontecido num contexto de violência doméstica.
EM ACTUALIZAÇÃO
