Sociedade | 23-12-2025 15:06
Dois mortos e dois feridos perto de Tomar após facadas e explosão
Agressor terá morto à facada um rapaz de 13 anos e provocou a explosão da casa onde se barricou.
A pacata localidade de Casais, em Tomar, foi abalada esta terça-feira, 23 de Dezembro, por um crime macabro causado por um homem que terá morto à facada um rapaz de 13 anos e provocado uma explosão na casa onde se barricou e que lhe causou a morte.
A informação foi divulgada pela CM TV. A GNR e a PJ estão no local, bem como bombeiros e equipas de emergência médica. Os crimes terão acontecido num contexto de violência doméstica.
EM ACTUALIZAÇÃO
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar