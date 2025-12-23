uma parceria com o Jornal Expresso
23/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 23-12-2025 10:00

Estacionamento selvagem impede moradores de Povos de aceder à garagem

Estacionamento selvagem impede moradores de Povos de aceder à garagem
Teresa Mira comprou casa em Povos com garagem mas agora vive um tormento sempre que quer meter e tirar o carro da sua propriedade - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Situação arrasta-se há meses e sem solução à vista. Câmara de Vila Franca de Xira fala de falta de civismo dos condutores e garante que vai instalar sinalização para obrigar a polícia a começar a multar e rebocar quem estaciona mal as viaturas.

Tem sido um tormento para Teresa Mira, moradora de um prédio na Rua José Vanzeller Pereira Palha, em Povos, Vila Franca de Xira, sempre que precisa de entrar ou sair com o seu automóvel da garagem. Tudo porque vários condutores, devido à falta de estacionamento na zona, têm deixado os seus carros parados junto à entrada das garagens, situação que tem dado dores de cabeça a alguns moradores.
No caso de Teresa Mira, a situação é especialmente complicada porque a sua garagem fica situada a um canto, logo, com menor espaço de manobra para poder entrar e sair com o carro. “Junto às garagens foi construída uma saliência na estrada precisamente para permitir a quem tem carros nestas garagens poder manobrar melhor para entrar e sair, mas há gente que continua a estacionar nessa saliência e com isso a dificultar imenso a manobra. Em alguns dias é mesmo impossível de dar a volta”, lamenta a moradora a O MIRANTE.
Já por várias vezes Teresa Mira se viu impedida de entrar na garagem e chamou a Polícia de Segurança Pública ao local, mas sem efeito prático. “O que me disseram é que sem sinalização vertical a impedir o estacionamento nem zebras pintadas no chão não podem rebocar nem multar”, lamenta. Por esse motivo a moradora pediu ajuda ao município.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, Ricardo Carvalho, confirma o problema ao nosso jornal e, apesar de não ser uma responsabilidade da junta, diz que o executivo está disponível para dar um parecer favorável à colocação de sinalização no local que impeça o estacionamento abusivo. “Já estive no local e as preocupações dos moradores com garagem são legítimos. Já encaminhámos o problema para a câmara municipal e entendo que a câmara deve colocar sinalização no local”, refere.
Contactada pelo nosso jornal, a Câmara de Vila Franca de Xira garante que vai instalar, até ao final do ano, sinalização rodoviária no local “que incentive o cumprimento do código da estrada”, na expectativa que permita solucionar os constrangimentos com que a munícipe se vê confrontada. “A situação de impedimento da entrada ou saída de garagens por viaturas mal-estacionadas, é um acto irresponsável e de manifesta falta de civismo”, critica a câmara municipal, apelando aos moradores em causa que “mudem esses comportamentos e práticas”, respeitando o livre acesso dos moradores às garagens do prédio.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar