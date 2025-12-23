Sardoal mantém refeições escolares gratuitas até ao terceiro ciclo

A Câmara Municipal do Sardoal aprovou, na reunião do executivo do dia 3 de Dezembro, por unanimidade, a continuidade de refeições escolares gratuitas até ao terceiro ciclo. Esta proposta visa a gratuitidade das refeições para todas as crianças que frequentam o Ensino Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas do Sardoal. Esta é uma proposta realizada desde 2013, tendo contribuído para os orçamentos familiares levando o município a estender a gratuidade das refeições até ao terceiro ciclo no ano de 2023.

A proposta aprovada representa a prioridade que o município do Sardoal atribui à educação enquanto factor decisivo na estratégia de desenvolvimento social e económico do concelho, assim como a preocupação de inserir nas políticas sociais o apoio às famílias com crianças e jovens em idade escolar. De acordo com os dados dos últimos anos, são cada vez maiores os desafios financeiros que alguns dos munícipes atravessam, manifestando cada vez maiores dificuldades em suportar despesas indispensáveis e inadiáveis, como é a educação dos seus filhos.