Violência doméstica conhecida das autoridades termina com morte de homicida e criança britânica

Um alerta para violência doméstica mobilizou forças de segurança e meios de socorro para a aldeia de Casais, no concelho de Tomar, numa ocorrência que terminou com duas mortes e vários feridos.

Uma criança de 13 anos, de nacionalidade britânica, morreu terça-feira, 23 de Dezembro, num episódio de violência doméstica ocorrido numa habitação em Casais, no concelho de Tomar, num caso de homicídio seguido de suicídio.

O agressor, um homem de 43 anos, cidadão português e ex-companheiro da mãe da criança, tinha antecedentes criminais e já tinha cumprido pena de prisão. Segundo a PJ, o menor terá sido morto com recurso a uma arma branca.

A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local cerca das 12:00, após um alerta para agressões em contexto familiar. À chegada dos militares, o suspeito terá feito explodir uma botija de gás no interior da habitação, provocando a própria morte e causando ferimentos na mãe da criança e num militar da GNR.

De acordo com a coordenadora da PJ de Leiria, Sílvia Lopes, registaram-se “duas mortes e duas pessoas feridas”. O militar da GNR sofreu ferimentos ligeiros, com um corte no sobrolho provocado por estilhaços de vidro, enquanto a mãe da criança, de 43 anos e também de nacionalidade britânica, ficou igualmente ferida, sem gravidade. Ambos foram transportados para o Hospital de Tomar. A mulher está ainda a receber apoio psicológico.

Fonte policial indicou que a mulher conseguiu contactar o 112 e pedir ajuda aos vizinhos antes da explosão. O agressor ter-se-á barricado na habitação com a criança, expulsando a mãe para o exterior.

A PJ adiantou que existiam já registos de violência doméstica no seio da família desde 2023, quando o casal ainda mantinha uma relação. Apesar de separados, o homem continuava a visitar a residência, segundo relataram vizinhos.

O óbito da criança e do agressor foi declarado no local. A autópsia irá determinar se a morte do menor resultou do esfaqueamento ou da explosão.

O caso está agora sob investigação da Polícia Judiciária.