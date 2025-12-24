Fogueira de Natal aquece a vila de Fazendas de Almeirim

Entre os dias 24 de Dezembro e 3 de Janeiro, a Paróquia de São José de Fazendas de Almeirim vai dinamizar a Fogueira de Natal que se mantém acesa todos os dias, sem interrupção, no terreno junto à Igreja Paroquial da vila.



Sob o mote “Natal de todos para Todos”, há pontos altos da programação para além do da noite de Natal, nomeadamente no dia 27 de Dezembro a partir das 18h00, com música, desporto e sopa da pedra certificada e, no dia 3 de Janeiro, com uma oferta à população de um bolo-rei com mais de 50 metros, pelas 16h00.



O objectivo principal da fogueira é proporcionar a toda a população momentos de partilha e fraternidade. Há sempre grelhadores e brasas à disposição, bem como uma tasquinha. O montante angariado na iniciativa reverte a favor das obras de reabilitação necessárias nos espaços da paróquia.