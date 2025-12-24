uma parceria com o Jornal Expresso
24/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-12-2025 10:35

GNR detém dois homens por invasão de propriedade em Almeirim

Detidos tinham antecedentes criminais por furtos e foram apanhados em flagrante enquanto invadiam uma propriedade em Almeirim.

Dois homens, de 46 e 29 anos, foram detidos pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por invasão de propriedade no concelho de Almeirim, tendo sido apreendido diverso material, incluindo armas e munições, anunciou o Comando Territorial de Santarém. Em comunicado, a GNR explica que a detenção ocorreu no dia 19 de Dezembro, na sequência de uma denúncia que dava conta da presença de intrusos numa propriedade. Os militares do Posto Territorial de Almeirim deslocaram-se ao local, onde interceptaram os suspeitos.
Durante a operação, que contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém, foram apreendidas uma pistola, uma carabina, 135 munições de diferentes calibres, 84 cartuchos, uma cartucheira, oito facas, três navalhas, cinco chaves de fechaduras, quatro cartões multibanco, quatro cartões de fidelização, duas caixas registadoras, 328 moedas de colecção, entre outros. Os detidos, que têm antecedentes criminais por furtos, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

