O Pai Natal de Santarém tem 88 anos, pratica dança de salão e é voluntário no hospital

Sebastião Pereira tem 88 anos mas mantém uma jovialidade e um dinamismo de fazerem inveja a muita gente bem mais nova. Este ano, como tem sido habitual nas últimas décadas, vestiu novamente a indumentária vermelha de Pai Natal, colocou as barbas brancas postiças e encarnou a mítica figura associada a esta quadra festiva, integrado na programação do Reino de Natal em Santarém. Tem casa montada no Largo Padre Francisco Nunes da Silva, no centro histórico da cidade, onde a clientela não é tão numerosa como no Jardim da Liberdade, onde se encontram instalados os divertimentos, as bancas de artesanato e as barracas de comes e bebes.

Sentado no seu trono enquanto espera por visitas, Sebastião Pereira conta que faz de Pai Natal há muitos anos, pelo menos desde que a neta, hoje com 31 anos, tinha apenas quatro anos. Bem disposto e apreciador de ambientes festivos, é também presença habitual nos desfiles de Carnaval, mascarado de palhaço. A mulher, Maria Helena Pereira, com quem está casado há 63 anos, é companheira habitual nessas andanças. Nesta altura, disfarça-se de Mãe Natal e ajuda à festa. E também pratica dança de salão com o marido, uma actividade que Sebastião Pereira diz ser importante para manter o ritmo de vida acelerado que ainda leva. “É como a ginástica, põe tudo a mexer”, refere.

Na manhã de sábado, 13 de Dezembro, encontramos o casal na parada de Natal, com a sua alegria contagiante. Ele é natural do Cartaxo e a esposa é de Alpiarça, mas já vivem em Santarém há seis décadas. Sebastião Pereira trabalhou na capital de distrito como balconista de material mecânico e agrícola até se reformar. Todos os anos recebem convites para participar em actividades de Natal e já estiveram noutros pontos da região, como Alenquer. Este ano foram convidados para estarem no centro comercial Colombo, em Lisboa, mas a agenda não permitiu.

Para além disso, Sebastião é voluntário no Hospital Distrital de Santarém, faz visitas a doentes e é presença assídua na festa de Natal que se realiza no auditório dessa unidade de saúde. O casal vai dançar também em convívios em lares de idosos, alguns mais novos do que eles, diz Sebastião. “Aqueles ‘jovens’ que estão sentados todo o dia a olhar para a televisão gostam de ver dançar o paso doble, o tango, a valsa, que são do tempo deles. Mas também metemos o Quim Barreiros, o ‘Apita o comboio’ e o ‘Aperta aperta com ela’ e vamos lá desafiá-los para se juntarem à dança”, conta, dizendo que ainda espera continuar a fazer de Pai Natal por mais uns anitos.