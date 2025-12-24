Sarapicos de Natal levam magia, partilha e tradição às crianças de Alenquer
Inspirados numa receita de família, os Sarapicos de Natal são confeccionados todos os anos por centenas de crianças na Biblioteca Municipal de Alenquer. Carmen Peixe aprendeu a fazer o doce com a avó e deu continuidade à tradição de Natal junto do público.
Quando aprendeu com a avó a confeccionar os Sarapicos de Natal, Carmen Peixe estava longe de adivinhar que a receita familiar se tornaria numa iniciativa pública dirigida às crianças em Alenquer. Desde 2012, que a confecção das bolachinhas mágicas é habitual pela quadra natalícia, em que centenas de crianças põem as mãos na massa para fazerem os sarapicos, de formato redondo semelhante a uma pequena broa. Os ingredientes são mágicos e por isso secretos, conta Carmen Peixe, funcionária dos serviços educativos da Câmara de Alenquer, explicando que todas são feitas com toneladas de paz, solidariedade, amor e partilha.
Ao longo dos anos, a tradição familiar transformou-se numa actividade de grande dimensão, que decorre na Biblioteca Municipal de Alenquer. Durante a semana, entre as 9h30 e as 17h00, participam sobretudo grupos escolares, entre 250 a 300 crianças por dia. Aos fins-de-semana, o espaço enche-se de famílias, escuteiros e grupos vindos de vários pontos do país, atraídos pelo aroma e pela memória afectiva associada ao doce. Às sextas-feiras e sábados funciona das 11h00 às 22h00, e aos domingos das 11h00 às 20h00, sem interrupção.
Trabalho de equipa e dedicação
Por questões de higiene, durante a semana a massa já está pré-confeccionada e as crianças fazem apenas uma pequena bola redonda que vai ao forno. No caso das famílias, cada participante escolhe as suas forminhas, veste avental e chapéu, amassa, molda e leva a sua própria bolacha para casa. “Aqui trabalha-se o espírito de equipa, a entreajuda, a partilha. Se um termina primeiro, espera pelos outros. Somos todos um grupo”, sublinha Carmen Peixe.
Depois de pronta, a bolacha é colocada num saquinho especial e leva consigo, simbolicamente, toneladas infinitas de paz, amor, amizade, saúde, esperança, felicidade e solidariedade. “Não é só uma simples massa, é tudo o que colocamos aqui à volta”, finaliza a mentora dos Sarapicos de Natal.