Solidariedade marcou mais uma jornada da liga de futebol feminino

A “Liga CAF O MIRANTE de futebol feminino” voltou no passado dia 13 de Dezembro, com a realização de uma jornada solidária em Alhandra, em que o objectivo de angariar donativos para três instituições do concelho foi conseguido com grande sucesso. A terceira etapa da liga decorreu em ambiente de grande festa e com muito público nas bancadas, como tem sido habitual. Os donativos foram entregues no pavilhão da escola EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes, onde se realizaram os jogos. As instituições apoiadas foram: Componente de Apoio à Família (CAF) / ABEI em Alhandra, Obra das Mães - paróquia de Alhandra, e Associação de Promoção Social de Alhandra (APSA).

Recorde-se que o objectivo desta liga continua a ser valorizar o desporto amador como forma de lutar pela igualdade de género, para além do convívio entre todas as jogadoras, equipas técnicas e adeptos. Os moldes do campeonato são idênticos aos do ano passado, com algumas excepções. Como este ano há a presença do dobro das equipas, as jornadas serão únicas e todos os jogos são disputados no mesmo campo. Vai haver prémios de MVP em todos os jogos, melhor marcadora, melhor jogadora, melhor guarda-redes, melhor ataque, melhor defesa (menos batida) e fair play, da responsabilidade da organização CAF Ribatejo.

Relativamente a esta jornada, o Alhandra SC conseguiu a primeira vitória na prova. Com centenas de adeptos nas bancadas a puxar pela equipa, uma reviravolta já perto do final perante o Forte da Casa resultou num triunfo por 3-1. Antes, duas goleadas, da Juventude Lapas Feminino por 10-2 ao Grupo Desportivo Alcaravela e da Azinhaga por 7-0 frente aos Lobos do Carvalhal. Para finalizar, os líderes Lagartos do Sardoal mantiveram a invencibilidade ao vencer 2-0 o Riachense. A próxima etapa está marcada para 24 de Janeiro no pavilhão da Azinhaga, concelho da Golegã.