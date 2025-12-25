Sociedade | 25-12-2025 18:00
Misericórdia de Azambuja alarga creche e constrói berçário
Instituição reforça resposta na área da infância com berçário construído de raiz e alargamento da creche. Obra vai ter comparticipação municipal de 129 mil euros.
A Santa Casa da Misericórdia de Azambuja vai alargar a valência de creche e construir de raiz um berçário. A construção do berçário foi, segundo informação no portal Base.Gov, adjudicada à empresa Construaza por 361.989 euros.
A Câmara de Azambuja aprovou e formalizou recentemente a atribuição de 129.622 euros a esta instituição para apoiar estas intervenções que vão reforçar uma resposta na área da infância. Segundo a autarquia este subsídio é atribuído ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social e Equiparadas do Concelho de Azambuja, e o montante será transferido em três tranches de igual valor nos anos 2025, 2026 e 2027.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Vale Tejo
24-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar