Sociedade | 25-12-2025 18:00

Misericórdia de Azambuja alarga creche e constrói berçário

Instituição reforça resposta na área da infância com berçário construído de raiz e alargamento da creche. Obra vai ter comparticipação municipal de 129 mil euros.

A Santa Casa da Misericórdia de Azambuja vai alargar a valência de creche e construir de raiz um berçário. A construção do berçário foi, segundo informação no portal Base.Gov, adjudicada à empresa Construaza por 361.989 euros.

A Câmara de Azambuja aprovou e formalizou recentemente a atribuição de 129.622 euros a esta instituição para apoiar estas intervenções que vão reforçar uma resposta na área da infância. Segundo a autarquia este subsídio é atribuído ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social e Equiparadas do Concelho de Azambuja, e o montante será transferido em três tranches de igual valor nos anos 2025, 2026 e 2027.

