Trabalhadores da Higiene Urbana de Vila Franca de Xira em greve entre 26 e 29 de Dezembro

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) para exigir o cumprimento de direitos remuneratórios e melhores condições laborais, num protesto que poderá ter impacto na prestação do serviço à população.

Os trabalhadores da Higiene Urbana da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vão avançar para uma greve entre os dias 26 e 29 de Dezembro, após a emissão de um pré-aviso pelo STAL, abrangendo todo o período diário, das 00h00 às 24h00, incluindo trabalho normal, suplementar e extraordinário.

De acordo com o sindicato, a acção de luta tem como principais objectivos garantir o pagamento dos direitos remuneratórios durante o período de férias, nomeadamente os suplementos de Penosidade e Insalubridade e de trabalho nocturno, bem como os respectivos retroactivos. Está igualmente em causa a continuidade e condução célere das negociações para a actualização e aplicação do Acordo Colectivo de Empregador Público (ACEP), com vista a assegurar condições de trabalho dignas e a valorização dos direitos adquiridos.

O STAL reivindica ainda o pagamento da majoração do trabalho suplementar sempre que sejam ultrapassadas as 100 horas anuais, considerando tratar-se de um direito que tem vindo a ser desrespeitado.

Em comunicado, o sindicato sublinha que esta é uma luta pela valorização dos trabalhadores e pela defesa de serviços públicos de qualidade, apelando à compreensão e solidariedade da população. Recorda, a este propósito, que a greve é um direito constitucional e uma resposta legítima à falta de soluções e ao incumprimento de compromissos.

A Direcção Regional de Lisboa do STAL responsabiliza o executivo municipal vilafranquense pela persistência dos problemas que afectam gravemente estes trabalhadores e, em consequência, pelo impacto negativo que esta paralisação poderá ter junto da população.