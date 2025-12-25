uma parceria com o Jornal Expresso
25/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-12-2025 15:00

Trabalhadores da Higiene Urbana de Vila Franca de Xira em greve entre 26 e 29 de Dezembro

Trabalhadores da Higiene Urbana de Vila Franca de Xira em greve entre 26 e 29 de Dezembro
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) para exigir o cumprimento de direitos remuneratórios e melhores condições laborais, num protesto que poderá ter impacto na prestação do serviço à população.

Os trabalhadores da Higiene Urbana da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vão avançar para uma greve entre os dias 26 e 29 de Dezembro, após a emissão de um pré-aviso pelo STAL, abrangendo todo o período diário, das 00h00 às 24h00, incluindo trabalho normal, suplementar e extraordinário.

De acordo com o sindicato, a acção de luta tem como principais objectivos garantir o pagamento dos direitos remuneratórios durante o período de férias, nomeadamente os suplementos de Penosidade e Insalubridade e de trabalho nocturno, bem como os respectivos retroactivos. Está igualmente em causa a continuidade e condução célere das negociações para a actualização e aplicação do Acordo Colectivo de Empregador Público (ACEP), com vista a assegurar condições de trabalho dignas e a valorização dos direitos adquiridos.

O STAL reivindica ainda o pagamento da majoração do trabalho suplementar sempre que sejam ultrapassadas as 100 horas anuais, considerando tratar-se de um direito que tem vindo a ser desrespeitado.

Em comunicado, o sindicato sublinha que esta é uma luta pela valorização dos trabalhadores e pela defesa de serviços públicos de qualidade, apelando à compreensão e solidariedade da população. Recorda, a este propósito, que a greve é um direito constitucional e uma resposta legítima à falta de soluções e ao incumprimento de compromissos.

A Direcção Regional de Lisboa do STAL responsabiliza o executivo municipal vilafranquense pela persistência dos problemas que afectam gravemente estes trabalhadores e, em consequência, pelo impacto negativo que esta paralisação poderá ter junto da população.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar