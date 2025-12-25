Vendedores de Tomar que ajudam a dar vida ao Mundo Mágico do Natal

A Praça da República, no coração do centro histórico de Tomar, voltou a encher-se de luz, cor e movimento com mais uma edição de Tomar – O Mundo Mágico do Natal. O evento anima os fins de semana de Dezembro e convida famílias, residentes e visitantes a viver a quadra natalícia de forma especial. Entre o mercado de Natal, a animação infantil, os concertos, a dança e as actividades familiares, o ambiente é de festa e partilha. O MIRANTE esteve no local e falou com alguns dos vendedores que dão vida ao mercado de Natal, cada um com histórias pessoais e profissionais ligadas ao artesanato, à gastronomia e à própria cidade.

Entre as bancas, destaca-se o artesanato de Susana Silva, 54 anos, natural do concelho de Tomar, que apresenta peças ligadas às tradições locais. Os tabuleirinhos, as cestas, os arranjos de Natal e os presépios são feitos à mão. Depois de vários anos a trabalhar em supermercados, problemas de saúde levaram-na a mudar de vida. Foi no artesanato que encontrou uma nova ocupação e uma forma de continuar activa, conciliando este trabalho com o apoio ao negócio do marido. A paixão nasceu de uma experiência familiar, quando fez o primeiro tabuleiro para uma das filhas levar na tradicional Festa dos Tabuleiros. Rapidamente se transformou numa actividade regular, com encomendas para particulares e lojas.

Presença habitual no mercado de Natal, Susana Silva participa pelo quarto ano consecutivo no evento. Refere que gosta especialmente do contacto com o público e do reconhecimento de clientes, que já a conhecem e regressam todos os anos. A viver na cidade há mais de três décadas, diz não imaginar a sua vida fora de Tomar, uma cidade que descreve como calma, acolhedora e profundamente ligada às suas tradições.

Sabores do Brasil no Natal de Tomar

A diversidade do mercado faz-se também de sabores internacionais. Victória Vasconcelos, 28 anos, trouxe até Tomar uma pastelaria tradicional brasileira, com destaque para os doces à base de chocolate. O projecto nasceu há cerca de um ano em Tomar e funciona sobretudo em regime de encomendas e take-away, sem espaço físico próprio, sendo as feiras e mercados o principal meio de divulgação. É a primeira vez que participa no mercado de Natal em Tomar, embora já marque presença noutros eventos locais. Natural do Rio de Janeiro, chegou a Portugal através da família e acabou por escolher Tomar para viver, atraída pela tranquilidade da cidade e pela oferta de actividades para crianças, um factor importante para quem tem duas filhas.

A adaptação a uma realidade muito diferente da do Brasil tem sido positiva, embora a saudade das origens esteja sempre presente. No Brasil, Victória Vasconcelos tinha um negócio familiar e chegou a estudar Direito, um percurso que acabou por abandonar. A paixão pela pastelaria acompanha-a desde a adolescência e é hoje o centro do seu projecto profissional, desenvolvido de forma autónoma e a partir de casa.