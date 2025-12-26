Alunos abrigam-se da chuva debaixo da tampa do contentor do lixo em Azambuja

Na Rua Matias Sequeira, na freguesia de Azambuja, há duas crianças que, em dias de chuva, têm de se abrigar debaixo da tampa de um contentor do lixo enquanto esperam que o transporte escolar as recolha junto a uma estrada municipal. Por norma o motorista afecto ao transporte escolar desloca-se o mais próximo possível das casas onde tem de recolher alunos, mas neste caso nem isso é possível devido ao mau estado do piso naquela rua.

O alerta para a situação foi deixado em reunião pública pela vereadora do PSD, Margarida Lopes, que a classificou como “inadmissível” e questionou o presidente do município se está prevista a colocação de algum abrigo de passageiros naquele local. Segundo a autarca, a família das crianças já expôs o caso à Junta de Azambuja e Câmara de Azambuja e ter-lhes-á sido dito, ainda durante o Verão, que iria ser colocado um abrigo no local.

“O primeiro período lectivo está quase a terminar e em pleno século XXI estas crianças abrigam-se debaixo da tampa do caixote do lixo. Quando está a chover os pais ou os avós abrem a tampa do caixote do lixo e as crianças ficam ali debaixo”, lamentou Margarida Lopes, sublinhando que “o Inverno tem sido agreste” e que espera que a situação seja resolvida.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, disse que se iria informar acerca do pedido da família. O socialista lembrou que, através da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo “foi colocado um conjunto vasto de abrigos” pelo concelho. No entanto, tal como O MIRANTE noticiou, essa acção tinha como objectivo, de acordo com nota divulgada pelo município, a substituição de 29 abrigos de passageiros que se encontravam degradados e não a colocação dessas estruturas onde não existiam. O arranque da instalação estava programado para 3 de Novembro.