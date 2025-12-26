Sociedade | 26-12-2025 11:58
Assalta banco em Almeirim e foge de trotinete
GNR comunicou a situação à Polícia Judiciária que é quem tem competência para investigação de assaltos à mão armada
Um homem com a cara tapada assaltou o balcão do Novo Banco, em Almeirim, na manhã desta sexta-feira, estando em fuga. O assalto ocorreu cerca das 9h20 numa zona bastante movimentada, perto da câmara municipal.
O suspeito vestia de negro, com cerca de 1,75m de altura, ameaçou os dois funcionários da agência com uma arma, tendo conseguido levar uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. Alegadamente usou uma trotinete para o efeito.
A GNR pediu a intervenção da Polícia Judiciária e estão a ser analisadas as imagens de video-vigilância.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Vale Tejo
24-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar