uma parceria com o Jornal Expresso
26/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 26-12-2025 11:58

Assalta banco em Almeirim e foge de trotinete

Assalta banco em Almeirim e foge de trotinete
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

GNR comunicou a situação à Polícia Judiciária que é quem tem competência para investigação de assaltos à mão armada

Um homem com a cara tapada assaltou o balcão do Novo Banco, em Almeirim, na manhã desta sexta-feira, estando em fuga. O assalto ocorreu cerca das 9h20 numa zona bastante movimentada, perto da câmara municipal.

O suspeito vestia de negro, com cerca de 1,75m de altura, ameaçou os dois funcionários da agência com uma arma, tendo conseguido levar uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. Alegadamente usou uma trotinete para o efeito.

A GNR pediu a intervenção da Polícia Judiciária e estão a ser analisadas as imagens de video-vigilância.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar