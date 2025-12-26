Assalta banco em Almeirim e foge de trotinete

GNR comunicou a situação à Polícia Judiciária que é quem tem competência para investigação de assaltos à mão armada

Um homem com a cara tapada assaltou o balcão do Novo Banco, em Almeirim, na manhã desta sexta-feira, estando em fuga. O assalto ocorreu cerca das 9h20 numa zona bastante movimentada, perto da câmara municipal.

O suspeito vestia de negro, com cerca de 1,75m de altura, ameaçou os dois funcionários da agência com uma arma, tendo conseguido levar uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. Alegadamente usou uma trotinete para o efeito.

A GNR pediu a intervenção da Polícia Judiciária e estão a ser analisadas as imagens de video-vigilância.