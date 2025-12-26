Sociedade | 26-12-2025 10:00
Azambuja com mais postos de carregamento de veículos eléctricos
Vila de Azambuja passa a ter mais quatro postos de carregamento para veículos eléctricos. Município defende “descarbonização” e “promoção de mobilidade sustentável”.
A vila de Azambuja passou a ter mais quatro postos para carregamento de veículos eléctricos, instalados na Praceta Dona Maria Rolim, junto ao Jardim Urbano em Azambuja. Os novos equipamentos correspondem a quatro pontos de carregamento, cada um com potência de 2 × 22 kVA e com os respectivos lugares de estacionamento associados.
Esta aposta resulta da adesão da Câmara de Azambuja ao projecto “Ruas Eléctricas”, promovido pela MOBI.E, no âmbito da Rede de Mobilidade Eléctrica. Além destes quatro postos já existia na vila de Azambuja um posto duplo de carregamento junto à Praça de Toiros Dr. Ortigão Costa.
Para o município, “a descarbonização da economia e a promoção de uma mobilidade sustentável, constituem objectivos estratégicos” e, por isso, “a instalação e disponibilização de postos de carregamento para veículos eléctricos assume enorme relevância”. Também por esse motivo a autarquia tem um levantamento dos locais onde podem ser colocados novos postos de carregamento no concelho, incentivando ao reforço progressivo da rede de mobilidade eléctrica.
